На Украине создадут парламентскую следственную комиссию из-за смерти депутата Полякова

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Верховная рада на заседании в четверг приняла постановление о создании временной следственной комиссии (ВСК) в связи со смертью депутата Антона Полякова.

С инициативой создания комиссии выступила депутат от фракции "За будущее" Анна Скороход. Ранее она заявила, что считает гибель своего коллеги убийством.

Киевская городская прокуратура 8 октября сообщила, что Поляков умер на 34-м году жизни в Киеве во время поездки в такси. По результатам вскрытия, смерть наступила от острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Позднее представитель МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что в теле Полякова обнаружен алкоголь и метадон, однако добавил, что следствие еще выясняет, как это могло повлиять на смерть депутата. Позже первый заместитель главы МВД Евгений Енин заявил, что также в теле были обнаружены следы димедрола. При этом, по его словам, пока доказательства версии об убийстве не найдены.

Поляков стал депутатом Верховной рады в 2019 году, его кандидатура была выдвинута президентской партией "Слуга народа" от Черниговской области. Позже политик был исключен из партии и присоединился к депутатской группе "За будущее".