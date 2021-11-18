Рада отложила на неделю рассмотрение законопроекта о системе органов власти Киева

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Верховная рада перенесла рассмотрение законопроекта об организации киевского самоуправления на следующую пленарную неделю. Об этом сообщил в четверг депутат украинского парламента от президентской фракции "Слуга народа" Виталий Безгин.

"Найден компромисс между фракциями и группами по рассмотрению законопроекта о местных госадминистрациях и законопроекта о столице. Мы не будем применять специальную процедуру рассмотрения, коллеги в свою очередь согласились снять все несущественные поправки", - написал он в Facebook. По словам депутата, рассмотрение законопроектов в целом планируется на следующей пленарной неделе.

Ранее в четверг у стен Рады прошла акция протеста под названием "Руки прочь от Киева и киевлян" с требованием к депутатам отказаться от рассмотрения и принятия законопроекта об украинской столице. В ней приняли участия около 200 человек. Они выступили против предусмотренного в законопроекте разделения должностей городского главы (мэра) Киева и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА)", а также потребовали согласовать текст документа с Венецианской комиссией и Советом Европы.

Суть законопроекта

Законопроект "О городе Киеве - столице Украины" Рада приняла в первом чтении 3 октября 2019 года. Целью документа, согласно пояснительной записке к нему, является оптимизация системы органов местного самоуправления и исполнительной власти в столице Украины путем уточнения полномочий этих органов, а также исключения из системы управления Киева возможности монополизации власти одним должностным лицом.

Документом, в частности, предлагается восстановить районные советы в Киеве как представительные органы жителей районов столицы. Предлагается также разделить полномочия и должности мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации. Мэр Киева будет считаться главным должностным лицом Киева, он будет возглавлять новый исполнительный орган - Киевский магистрат, а также Киевсовет. Глава Киевской горадминистрации, который назначается президентом, а не избирается на выборах, будет осуществлять надзор за соблюдением законов органами местного самоуправления и имеет право приостанавливать их решения.

Сейчас, по действующему законодательству, обе должности в Киеве занимает Виталий Кличко, который критикует новый законопроект, отмечая, что он нарушает конституцию и основы местного самоуправления. Он настаивает на том, чтобы проект сначала был одобрен европейскими партнерами.