Саакашвили упал и потерял сознание в тюремной больнице

ТБИЛИСИ, 18 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили во время встречи с адвокатами в тюремной больнице упал и потерял сознание. Об этом в четверг сообщил журналистам адвокат бывшего президента Бека Басилая.

"После встречи с адвокатами он [Саакашвили] должен быть подняться наверх, в другую комнату. Когда он выходил из нашей комнаты, неожиданно упал. Через несколько минут принесли носилки. Миша и слова не сказал после того, как упал. Мы с сотрудниками [тюрьмы] открывали ему глаза", - сказал Басилая.

По его словам, бывшего грузинского лидера унесли на носилках. В тюрьме до сих пор остается еще один адвокат Саакашвили Ника Гварамия.

Саакашвили, который в последнее время проживал на Украине и имеет гражданство этой страны, задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший президент изначально находился в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Политика 8 ноября перевели в тюремную больницу из опасений за его здоровье. Сам Саакашвили и его адвокаты выступали категорически против этого. 11 ноября Саакашвили заявил, что прекратит голодовку, если его переведут в одну из частных клиник для реабилитации.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам заключения. 20 октября ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Грузии. Это грозит экс-президенту лишением свободы на срок до пяти лет.