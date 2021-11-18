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В Раде у депутата задымился пульт для голосования

Парламент был вынужден перенести заседание из-за этого инцидента

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Верховная рада в четверг перенесла внеочередное пленарное заседание из-за задымления пульта для голосования депутата от президентской фракции "Слуга народа" Артема Нагаевского.

Как свидетельствует прямая трансляция заседания на канале "Рада", пульт Нагаевского начал дымиться, а затем плавиться. Его коллега Егор Чернев потушил задымление с помощью огнетушителя. После этого спикер Рады Руслан Стефанчук объявил перерыв.

После возвращения в зал депутаты не смогли работать из-за резкого запаха.

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