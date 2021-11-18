Киев и Анкара обсуждают создание рабочей группы по беспилотной авиации в украинской армии

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и генеральный директор турецкой компании Baykar Makina Халук Байрактар обсудили создание рабочей группы по беспилотной авиации в украинской армии.

"Сегодня у меня состоялась важная встреча с генеральным директором турецкой компании Baykar Makina господином Халуком Байрактаром. Мы обсудили создание постоянно действующей рабочей группы по беспилотной авиации в Вооруженных силах Украины", - написал в четверг Залужный в Facebook.

Он напомнил, что ударные беспилотные комплексы "Байрактар" доказали свою эффективность, в том числе в районе так называемой Операции объединенных сил (ООС, силовой операции Киева в Донбассе). "Поэтому Вооруженные силы Украины продолжают наращивать тактику и методологию их боевого применения для сдерживания российской агрессии и защиты интересов Украины", - отметил Залужный. По его словам, компания планирует продолжить производство беспилотников последнего поколения Akinci, на которых установлены украинские двигатели.

Турецкие беспилотники в ВС Украины

Ранее Министерство обороны Украины и турецкая компания подписали меморандум о сотрудничестве. Он предусматривает строительство и обустройство учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации беспилотных летательных аппаратов. В центре также будет вестись обучение технического персонала, связанного с эксплуатацией "Байрактаров". Как указывается в подписанном документе, турецкая компания построит на землях вблизи Василькова (Киевская область), принадлежащих Министерству обороны Украины, центр по обслуживанию, текущему ремонту и модернизации беспилотников производства компании "Байрактар".

По информации Минобороны, следующим этапом будет налаживание совместного изготовления подобных аппаратов. В строительство завода по изготовлению беспилотников на Украине компания планирует инвестировать собственные средства, а к организации производства будут привлечены украинские специалисты.

Украинские военные 26 октября впервые применили в Донбассе турецкий беспилотный летательный аппарат "Байрактар" по приказу Залужного. В пресс-службе Генштаба ВС Украины заявили, что беспилотник не пересекал линию соприкосновения.

С 27 июля 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласно которым сторонам конфликта запрещается использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения. Только Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине может применять беспилотные летательные аппараты в рамках своей деятельности.