Украина ожидает от Конгресса США практической поддержки

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников и сенатор США Джим Инхоф (республиканец от штата Оклахома) на встрече в Вашингтоне обсудили возможности практической поддержки со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Украины.

"Были обсуждены возможности практического применения механизмов поддержки, находящихся в компетенции Конгресса, в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - сказано в сообщении.

Как уточнила пресс-служба, министр рассказал о текущей ситуации вдоль границ Украины, а также на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. "Украина заинтересована иметь более сильную позицию США по широкому спектру вопросов безопасности. Мы говорим и о помощи, которую можно получить в кратчайшие сроки, поскольку есть неотложные потребности, и о военно-дипломатической поддержке, и о развитии фундаментальных возможностей Вооруженных сил Украины, что потребует тщательной подготовки соответствующих решений", - отметил Резников на встрече.

Ранее пресс-служба Минобороны Украины сообщала, что в рамках поездки делегации украинского оборонного ведомства запланирована встреча с министром обороны США Ллойдом Остином, переговоры в Государственном департаменте США и Конгрессе.

Резников был назначен министром обороны 4 ноября. До этого он был первым заместителем главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Он отметился заявлениями, что минские соглашения нужно пересматривать и переписывать, а переговоры контактной группы не приведут к завершению войны в Донбассе. По его мнению, минские соглашения полностью выполнить практически невозможно, но Украина не должна выходить из них в одностороннем порядке, поскольку это равносильно самоубийству.