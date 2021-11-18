Новый министр обороны Украины назвал своей главной задачей сотрудничество с США

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал приоритетным для себя развитие взаимодействия с США. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Украины по итогам встречи Резникова в Вашингтоне с главой Пентагона Ллойдом Остином.

"Один из моих приоритетов в должности министра - всесторонне развивать взаимодействие с США через наполнение конкретными проектами рамочного соглашения и других договоренностей. Во время этого визита я хочу ознакомить коллег с главными направлениями работы, которые мы наметили вместе с командой. Это необходимо, чтобы достичь синергии и взаимосовместимости секторов обороны", - отметил Резников.

Министр также отметил тесную коммуникацию оборонных ведомств Украины и США. "Наши оборонные ведомства, наши разведки находятся в постоянном контакте по вопросам безопасности. У нас общая оценка тех рисков и угроз, которые сконцентрируются вокруг Украины, на восточных границах Европы. Я хотел бы обсудить параметры ответа на них", - сказал Резников.

Резников был назначен министром обороны 4 ноября. До этого он был первым заместителем главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Он отметился заявлениями, что минские соглашения нужно пересматривать и переписывать, а переговоры контактной группы не приведут к завершению войны в Донбассе. По его мнению, минские соглашения полностью выполнить практически невозможно, но Украина не должна выходить из них в одностороннем порядке, поскольку это равносильно самоубийству.