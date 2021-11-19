Fox: пресс-секретарь Камалы Харрис уходит в отставку

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Глава отдела коммуникаций вице-президента США Камалы Харрис Эшли Этьен подала в четверг заявление о своей отставке. Как сообщил телеканал Fox News, уход пресс-секретаря произошел на фоне падения рейтинга популярности ее начальницы.

Этьен, которая отвечала за отношения Харрис с общественностью еще когда та была в заксобрании штата Калифорния, продолжит работать до следующего месяца, после чего покинет свое рабочее место. "Эшли - очень ценный член команды вице-президента, которая неустанно работала для продвижения целей администрации [США]. Она покинет рабочее место в декабре, чтобы реализовать другие свои возможности", - приводит телеканал слова представителя Белого дома.

Ранее телеканал CNN, сообщал, что Харрис и ее офис вымотаны отсутствием значимой работы и напряженными отношениями со стороны офиса президента США Джо Байдена. Помимо этого, рейтинг одобрения деятельности вице-президента по последним опросам опустился ниже 30%. При этом сама Харрис на вопросы журналистов со смехом отвергла предположение, что ей не поручают важных заданий, а пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отреагировав на публикации СМИ, написала в Twitter, что вице-президент является не только "жизненно важным партнером" Байдена, но еще и представляет собой "решительного лидера, которая занимается ключевыми проблемами в стране".

Как отмечает Fox News, Харрис и ее команда пока не собираются искать замену Этьен, ее функции будут исполнять сотрудники пресс-службы, дополнительно нанятые еще в начале осени.