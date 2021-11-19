Япония обдумает свою позицию по вопросу дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине

ТОКИО, 19 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии обдумает свою позицию по возможному дипломатическому бойкоту предстоящих зимних Олимпийских игр в Китае. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Фумио Кисида, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление президента США Джо Байдена.

"У каждой страны есть своя позиция и свои мысли [на этот счет]. Япония со своей позиции обдумает [этот вопрос]", - отметил он.

Ранее в четверг Байден сообщил журналистам, что Соединенные Штаты рассматривают вариант дипломатического бойкота предстоящих Игр в Китае. Позднее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что рассмотрение Вашингтоном идеи дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине никак не связано с состоявшимся ранее на этой неделе онлайн-саммитом президента и председателя КНР Си Цзиньпина.

Как сообщила во вторник газета The Washington Post, администрация США планирует устроить дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине, предусматривающий отказ от отправки должностных лиц на торжества по случаю этих состязаний. Издание уточнило, что окончательное решение на этот счет в Вашингтоне еще не принято. Однако Байдену, по сведениям The Washington Post, уже переданы рекомендации о бойкоте, с которыми он намерен согласиться. Данное решение президента якобы ожидается до конца месяца.