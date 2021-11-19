Власти Гонконга отстранили лишь одного кандидата от участия в парламентских выборах

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Гонконга отстранили лишь одного из 154 кандидатов от участия в выборах в Законодательный совет, которые состоятся через месяц. Об этом сообщил журналистам в пятницу главный секретарь (второй по значимости пост) местной администрации Джон Ли.

"Комиссия по проверке квалификации кандидатов завершила рассмотрение регистрации 154 претендентов для избрания в Законодательный совет. Среди них одна кандидатура была признана недействительной", - заявил чиновник, возглавляющий данный орган.

Ли уточнил, что дисквалификация кандидата от сферы медицины и здравоохранения - медсестры по фамилии Лау - связана лишь с тем, что она имела работу в государственном секторе. При этом он подчеркнул, что в выборах примут участие представители разных слоев общества и политических взглядов.

Выборы нового состава Законодательного совета на следующие пять лет запланированы на 19 декабря. В соответствии с реформой избирательной системы Гонконга, инициированной в этом году Пекином, состав регионального парламента будет увеличен с 70 до 90 человек. При этом судьбу сразу 40 депутатских мест теперь предстоит определять коллегии выборщиков из 1,5 тыс. человек, состав которой был сформирован в сентябре. Этот же орган 27 марта 2022 года изберет главу гонконгской администрации на следующие пять лет.

Избирательная реформа нацелена на обеспечение принципа "Гонконгом управляют патриоты" и укрепление национальной безопасности. Это призвано закрыть лазейку для проникновения "антикитайских элементов" в систему госуправления этого специального административного района КНР после принятия летом прошлого года закона о защите национальной безопасности на его территории.

Отныне власти вправе отказывать в участии в выборах лицам, которых сочтут "недостаточно патриотичными" или представляющими угрозу для национальной безопасности. Проверять их квалификацию уполномочена специальная комиссия в составе семи человек, которую возглавил Ли - бывший главный силовик Гонконга.