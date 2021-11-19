NYT: атака на базу США в Эт-Танфе в октябре была ответом на авиаудары Израиля по Сирии

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Проиранские формирования в октябре предприняли атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на базу США в сирийском Эт-Танфе в качестве ответа на израильские авиаудары по территории арабской республики. Об этом в четверг со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times.

По сведениям американских и израильских официальных лиц, большая часть из 200 военнослужащих Соединенных Штатов, дислоцированных на базе, были эвакуированы за несколько часов до нападения после предупреждения, поступившего со стороны разведки еврейского государства.

Представители разведывательных органов Израиля и США утверждают, что обладают данными, указывающими на причастность Ирана, отмечает газета. По их словам, американские специалисты смогли изучить три беспилотника, которые не взорвались.

21 октября ракетному обстрелу и ударам беспилотных летательных аппаратов подверглась военная база США и западной коалиции в сирийском пограничном городе Эт-Танф. Представитель американского командования в Багдаде подтвердил факт нападения на этот объект, уточнив, что военнослужащие США не понесли потерь, был нанесен только материальный урон.

Базу в Эт-Танфе атаковали иранские беспилотники, находящиеся на вооружении шиитских формирований. Операция была проведена после того, как израильские ВВС нанесли 8 и 14 октября удары по военному аэродрому Т-4, расположенному к юго-востоку от Пальмиры (240 км от Дамаска). Как передавал телеканал Al Hadath, ударам тогда подвергся расположенный там центр управления полетами иранских БПЛА, шиитские бойцы понесли потери.

Сирийский военный источник сообщил, что удары по аэродрому Т-4 наносились со стороны пограничного района Эт-Танф на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. Представитель проиранских шиитских формирований заявил, что "эти нападения не останутся без ответа".