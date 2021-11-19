СМИ: власти Пакистана освободили из тюрьмы лидера исламистской организации

ИСЛАМАБАД, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Пакистана в четверг освободили из тюрьмы лидера исламской радикальной организации "Техрик-и-Лаббайк Пакистан" (TLP) Саада Хуссейна Ризви.

Как сообщает в пятницу газета Doon, Ризви вышел на свободу из тюрьмы Кот-Лахпат в городе Лахор, где он находился в заключении с апреля этого года на основе закона о борьбе с терроризмом за призывы к массовым беспорядкам и антиправительственным выступлениям.

В октябре сторонники TLP начали многотысячный марш из Лахора на пакистанскую столицу Исламабад с требованиями освобождения Ризви. В целях предотвращения столкновений его участников с силами безопасности правительство Пакистана заключило соглашение с TLP, которое предусматривает разрешение властями ее деятельности в соответствии с конституцией в качестве политической партии и освобождение из заключения Ризви в обмен на прекращение исламистами своих выступлений.

Их протестные акции привели к серьезной напряженности в Пакистане. В ходе столкновений исламистов с полицией погибли семь сотрудников сил правопорядка, число раненых с обеих сторон превысило 250 человек.

Требования организации

TLP возобновила в октябре антиправительственные выступления после отказа властей выполнить ее требование о высылке из страны посла Франции и разорвать торговые связи с этой страной за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда в парижском издании Charlie Hebdo. Акции протеста начались после того, как правительство Пакистана отказалось экстрадировать французского посла из-за возможного ущерба отношениям Исламабада с ЕС.

В ноябре 2020 года TLP впервые потребовала от правительства Пакистана выслать посла Франции и разорвать торговые связи с этой страной.

В ответ власти пообещали в апреле 2021 года рассмотреть ее требования в парламенте Пакистана, но не сдержали обещания. После этого лидер TLP Ризви призвал своих сторонников к акциям протеста и был арестован полицией на основе закона о борьбе с терроризмом за подстрекательство к беспорядкам. Его арест привел к массовым столкновениям активистов TLP с полицией в крупнейших городах Пакистана.

15 апреля 2021 года правительство Пакистана запретило деятельность TLP.