США помогут Украине в расследовании покушения на убийство министра агрополитики

КИЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. США окажут Украине помощь в расследовании покушения на убийство украинского министра агрополитики Романа Лещенко. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Американские дипломаты выразили готовность к сотрудничеству в расследовании дела о покушении на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко", - сказал он в эфире украинского телеканала "1+1".

Монастырский добавил, что обвинение в покушении на заказное убийство предъявлено гражданину США и гражданке Украины. Их также обвиняют по статьям о похищении, вымогательстве и нанесении тяжких телесных повреждений. "Они находятся в следственном изоляторе, им грозит пожизненное заключение", - заключил глава МВД.

О предотвращении покушения на министра агрополитики Монастырский сообщил в четверг. По его словам, мотивом преступления якобы оказался невозвращенный долг. Министр уточнил, что у гражданина США "были претензии" к Лещенко, и он шантажировал руководителей, работающих в аграрном секторе. По словам главы МВД, следствие вышло на подозреваемого, работая по другому делу о заказном убийстве.

Сам Лещенко заявил, что речь идет о ситуации, которая "носит исключительно гражданско-правовой характер", и назвал претензии гражданина США мошенничеством. Лещенко добавил, что поступало много угроз лично ему и членам его семьи, включая детей.