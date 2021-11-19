Столтенберг заявил, что НАТО следит за ситуацией на польско-белорусской границе

РИМ, 19 ноября. /ТАСС/. НАТО внимательно следит за ситуацией на польско-белорусской границе и выражает солидарность Польше и всем странам - членам альянса в связи с миграционным кризисом. Об этом заявил в опубликованном в пятницу в газете Corriere della Sera интервью генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы внимательно следим за тем, что происходит [на границе Польши и Белоруссии], и выражаем солидарность Польше и всем затронутым [миграционным кризисом] странам - членам НАТО", - сказал Столтенберг, напомнив, что НАТО направляло в Литву специальную экспертную группу, а в генштабе альянса идет постоянный обмен информацией.

Такие же действия - сбор информации и наблюдение - предпринимаются в отношении якобы наблюдаемого альянсом передвижения российских вооруженных сил вблизи украинской границы. "Не хочу спекулировать насчет намерений российской стороны, но знаю, что у России есть возможности использовать военную силу против соседей", - утверждал генсек НАТО. Он рассказал, что обсуждал ситуацию вокруг Украины и обстановку на границе Польши и Белоруссии с премьер-министром Италии Марио Драги и министром обороны Лоренцо Гуэрини. Столтенберг отметил, что, помимо предоставления Киеву информации, НАТО оказывает Украине "политическую и практическую помощь" в виде подготовки и оснащения ее вооруженных сил.

Столтенберг подтвердил, что НАТО наращивает "свою оборонительную способность" и присутствие в государствах Балтии, Польше, Румынии, а также в Черноморском регионе.

Выступая на расширенном заседании коллегии МИД в четверг, президент РФ Владимир Путин отметил, что действия западных стран в Черном море "выходят за определенные рамки". Российский лидер также упрекнул страны Запада в потакании курсу Киева на демонтаж минских соглашений и подчеркнул, что поставки Западом летального оружия Украине обостряют ситуацию в Донбассе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "пустым и безосновательным" нагнетанием напряженности информацию в западных СМИ о "планах РФ по вторжению на территорию Украины". Он подчеркнул, что передвижение российских вооруженных сил по территории РФ ни у кого не должны вызывать обеспокоенность, поскольку РФ ни для кого не представляет угрозу.