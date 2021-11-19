Telegraph: Великобритания намерена признать ХАМАС террористической организацией

ТАСС, 19 ноября. Глава МВД Великобритании Прити Пател в пятницу сделает заявление о признании радикального движения ХАМАС террористической организацией. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

"Это важный шаг, особенно для еврейского сообщества. ХАМАС по своей сути - яростный антисемит. Антисемитизм - это непреходящее зло, которого я никогда не потерплю", - цитирует издание главу британского МВД.

По данным газеты, тем, кто поддерживает это движение в той или иной форме в Великобритании, будет грозить до 10 лет заключения.