{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Telegraph: Великобритания намерена признать ХАМАС террористической организацией

По данным газеты, тем, кто поддерживает это движение в той или иной форме в Великобритании, будет грозить до 10 лет заключения

ТАСС, 19 ноября. Глава МВД Великобритании Прити Пател в пятницу сделает заявление о признании радикального движения ХАМАС террористической организацией. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

"Это важный шаг, особенно для еврейского сообщества. ХАМАС по своей сути - яростный антисемит. Антисемитизм - это непреходящее зло, которого я никогда не потерплю", - цитирует издание главу британского МВД.

По данным газеты, тем, кто поддерживает это движение в той или иной форме в Великобритании, будет грозить до 10 лет заключения.

Теги
Великобритания
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
СК Белоруссии признал 65 человек потерпевшими в результате действий польских силовиков
Среди них есть россиянин
СК Белоруссии признал 65 человек потерпевшими в результате действий польских силовиков
Читать полностью