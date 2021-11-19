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Помощник Алиева считает, что дружба Баку и Москвы важна для безопасности Южного Кавказа

По словам Хикмета Гаджиева, нынешний уровень отношений между государствами обеспечивает взаимовыгодное сотрудничество

БАКУ, 19 ноября. /ТАСС/. Дружба Азербайджана и России имеет важное значение для обеспечения безопасности на Южном Кавказе. Об этом заявил в пятницу помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

"История отношений между двумя странами имеет глубокие корни. Дружба между Азербайджаном и Россией носит характер стратегического сотрудничества и имеет очень важное значение для обеспечения безопасности на Южном Кавказе", - сказал он на проходящем в Баку заседании российско-азербайджанского экспертного совета.

По его словам, текущий уровень отношений между Баку и Москвой соответствует историческим традициям Азербайджана и России и обеспечивает взаимовыгодное сотрудничество. Помощник президента отметил большую роль российско-азербайджанского экспертного совета для развития диалога двух стран. При этом он подчеркнул, что к сотрудничеству азербайджанских и российских экспертов может присоединиться третья сторона.

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