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Президент Молдавии заявила, что проблему Приднестровья можно решить только мирным путем

КИШИНЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что проблема непризнанного Приднестровья может быть решена только мирным путем, через переговоры.

"Мы хотим иметь прагматичные, конструктивные отношения с Россией, прилагаем к этому усилия, результат этих усилий зависит от обеих сторон. В повестке переговоров между нашими странами - приднестровская проблема. Идут дискуссии, наши мнения часто расходятся. Наша позиция передается через министерство иностранных дел и европейской интеграции, Россия отмечает наши действия. Но нужно продолжать диалог, так как эта проблема может быть решена только мирным путем, через переговоры", - сказала Санду в пятницу на пресс-конференции.

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МолдавияСанду, Майя
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