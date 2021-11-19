В ООН предупредили о грозящем Мадагаскару голоде

ЖЕНЕВА, 19 ноября. /ТАСС/. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) предупредило о грозящем Мадагаскару голоде, вызванном изменением климата. Как заявил в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель управления Йенс Ларке, УКГВ просит мировое сообщество выделить $231 млн на финансирование рассчитанной до мая будущего года программы помощи, которая позволит обеспечить продовольствием около 1,3 млн мадагаскарцев.

"Мадагаскар находится на грани голода, который впервые в мире вызван изменением климата", - сказал Ларке. По его словам, страна переживает сильнейшую за последние 40 лет засуху, местному населению стало "практически невозможно" обеспечивать себя продовольствием. "Люди сталкиваются с сильным недоеданием, а 28 тыс. человек находятся в условиях, похожих на голод, когда жизни грозит опасность", - отметил официальный представитель УКГВ, добавив, что местные жители уходят из сельских в городские районы "в поисках средств к существованию". "Кризис заставляет семьи забирать детей из школы, чтобы помогать найти пищу и воду", - констатировал он.

Управление обратилось к мировому сообществу с просьбой о выделении $231 млн на оказание помощи нуждающемуся населению на юге Мадагаскара. "Доноры предоставили $120 млн, однако, требуется больше средств, чтобы доставить продовольствие, воду, обеспечить медицинскими услугами <...> почти 1,3 млн человек", - заключил Ларке.