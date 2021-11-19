Погранохрана Польши не располагает информацией о гибели годовалого ребенка на границе

ВАРШАВА, 19 ноября. /ТАСС/. Пограничная охрана Польши не подтвердила информацию о гибели годовалого ребенка на польской стороне границы с Белоруссией. Как заявила в пятницу на брифинге пресс-секретарь польской пограничной охраны Анна Михальская, службы не нашли подтверждений случившегося.

"Мы сами этим заинтересовались. Прежде всего проверили, был ли такой случай. Ничего такого не было", - сказала она и подчеркнула, что пограничная охрана обзвонила все больницы в регионе. "Они тоже ни о чем таком не слышали", - подчеркнула Михальская. "Мы не знаем, что это за происшествие", - указала она.

Как напомнила Михальская, на польской стороне границы уже было семь случаев гибели мигрантов. "Не может быть и речи о том, что мы скрываем какие-то трупы. Сразу вызывается полиция, и все действия проводятся под надзором прокурора", - заверила она

О гибели в лесу на польско-белорусской границе годовалого ребенка мигрантов из Сирии сообщил в четверг в Twitter фонд "Польский центр международной помощи". По его данным, спасатели получили сообщение о том, что по крайней мере одному человеку, который находится в лесу, требуется медицинская помощь. На месте выяснилось, что в помощи нуждаются три человека. Они пробыли в лесу 1,5 месяца. Среди них была супружеская пара из Сирии. Их годовалый ребенок умер в лесу, информировали спасатели.

За текущий год польские пограничники предотвратили более 35 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 400 раз больше показателей прошлого года. 8 ноября ситуация резко обострилась - к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорваться через заграждения и попасть на территорию Польши.