Премьер Белоруссии: Минск не рефлексирует по поводу очередных пакетов западных санкций

МИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Белоруссия спокойно относится к попыткам Запада ввести новые пакеты санкций в отношении страны, белорусская экономика успешно справляется с этим давлением. Об этом заявил журналистам в пятницу в Ереване премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, подводя итоги состоявшегося заседания Евразийского межправительственного совета.

"Со счета начинают сбиваться в этих пакетах (санкций - прим. ТАСС). Сколько их там - пять, шесть или семь. Мы на эту тему не рефлексируем. Нами постоянно ведется работа по перестройке работы экономики Беларуси с учетом тех рисков, которые складываются для нас, и с учетом тех нелегитимных и несправедливых ограничений", - сказал Головченко, видеофрагмент высказываний которого распространила его пресс-служба.

Премьер заверил, что правительство делает "все для того, чтобы экономические агенты в стране и население не почувствовали этого, их условия жизни и функционирования не ухудшились". "Какие методы мы используем и какие инструменты? Это должно остаться нашим ноу-хау", - сказал Головченко. Он констатировал, что экономика справляется с введенными Западом ограничениями. "Экономические результаты нашей работы за девять месяцев выглядят достаточно убедительно, и это самый лучший ответ", - сказал премьер.

Другое дело, по его словам, что "невозможно понять тех, кто призывает к постоянному ужесточению санкций, это не поддается объяснению". "Кстати, мои коллеги, в частности председатель правительства России, отдельно остановились на том, что меры, которые применяются в отношении нашей страны, являются абсолютно нелегитимными и противоречащими международному праву", - отметил белорусский премьер.

По его словам, санкции превратились "в универсальное средство запугивания тех, кто не согласен с навязываемой моделью поведения для страны, и это новая реальность". "Но ЕАЭС - это та площадка, внутри которой действенность этих инструментов давления стремится к нулю, это один из главных эффектов нашего участия в ЕАЭС", - отметил премьер-министр Белоруссии.