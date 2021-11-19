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МИД Украины ожидает опровержения от президента Болгарии, назвавшего Крым русским

Украинская сторона довела до посла позицию о "некорректности и недопустимости высказываний" Румена Радева

КИЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. МИД Украины в пятницу вызвал болгарского посла и заявил, что ожидает опровержения после того, как президент Болгарии Румен Радев назвал Крым русским.

"Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева о Крыме во время вчерашних предвыборных теледебатов, - говорится в заявлении пресс-службы украинского МИД. - Ожидаем опровержения президентом Болгарии Руменом Радевым его вчерашнего заявления".

В четверг президент Болгарии Радев в ходе теледебатов сказал, что "в настоящий момент Крым русский".

Теги
БолгарияУкраинаРоссияРадев, РуменКрым
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