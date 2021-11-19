"Русский союз Латвии" объявил о сборе средств на защиту осужденного журналиста Алексеева

РИГА, 19 ноября. /ТАСС/. Партия "Русский союз Латвии" (РСЛ) сообщила в пятницу о сборе средств на защиту осужденного оппозиционного журналиста Юрия Алексеева, который готовится подать апелляцию.

"Судебный процесс оппозиционного латвийского журналиста, основателя дискуссионного портала IMHOclub.lv ["ИМХО-клуб"] Юрия Алексеева продолжается. Недавно он был признан виновным сразу по трем статьям Уголовного закона Латвии и сейчас готовится подавать апелляционную жалобу. <...> Юрий готовится и к новому суду по второму уголовному процессу по обвинению в антигосударственной деятельности, которой, по мнению спецслужб Латвии, занимается дискуссионный портал IMHOclub.lv", - говорится в сообщении на странице РСЛ в Facebook.

Отмечается, что сбор средств проводит Латвийский комитет по правам человека (ЛКПЧ). "Сейчас первостепенная задача - обеспечить Юрию качественную защиту в суде, на что потребуются средства, но счета самого Алексеева закрыты по требованию спецслужб, и он не может ими пользоваться. Поэтому достигнута договоренность с ЛКПЧ о сборе средств на помощь Юрию Алексееву на их счет. Все желающие оказать посильную помощь могут перечислить любую сумму на счет ЛКПЧ, указав целью платежа "На защиту и помощь журналисту Юрию Алексееву", - отмечает партия.

Пардаугавский суд Риги 29 октября приговорил Алексеева к году и двум месяцам лишения свободы, как и требовал прокурор. Прокуратура Латвии выдвинула обвинения в отношении Алексеева по трем статьям: разжигание национальной розни, незаконное хранение боеприпасов и распространение детской порнографии.

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии в декабре 2017 года заявила о задержании Алексеева и возбуждении в отношении него уголовного дела в связи с публикацией комментариев, разжигающих национальную рознь. Спецслужбы провели у него дома несколько обысков, в ходе одного из них были найдены патроны для пистолета. Кроме того, по утверждению СГБ, на изъятых носителях информации были обнаружены содержащие детскую порнографию материалы. Сам Алексеев ранее опроверг все обвинения в свой адрес и заявил, что считает возбужденное в отношении него уголовное дело сфабрикованным.