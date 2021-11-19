Суд Киева арестовал гражданина США по делу о покушении на министра агрополитики Украины

КИЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева взял под стражу американского предпринимателя Курта Россанса, подозреваемого в организации покушения на министра агрополитики Украины Романа Лещенко. Об этом в пятницу сообщил телеканал "Украина 24".

"Печерский райсуд Киева взял под стражу американского бизнесмена Курта Россанса", - говорится в сообщении. По данным телеканала, арест назначен сроком на два месяца без права внесения залога.

Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщал, что США окажут Украине помощь в расследовании покушения на убийство Лещенко. Он добавил, что обвинение в покушении на заказное убийство предъявлено гражданину США и гражданке Украины. Их также обвиняют по статьям о похищении, вымогательстве и нанесении тяжких телесных повреждений. Обвиняемые, по словам министра, находятся в следственном изоляторе, им грозит пожизненное заключение.

О предотвращении покушения на министра агрополитики Монастырский сообщил в четверг. По его словам, мотивом преступления якобы оказался невозвращенный долг. Министр уточнил, что у гражданина США "были претензии" к Лещенко и он шантажировал руководителей, работающих в аграрном секторе. Глава МВД добавил, что следствие вышло на подозреваемого, работая по другому делу о заказном убийстве.

Сам Лещенко заявил, что речь идет о ситуации, которая "носит исключительно гражданско-правовой характер", и назвал претензии гражданина США мошенничеством. Лещенко добавил, что поступало много угроз лично ему и членам его семьи, включая детей.