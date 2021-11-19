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Япония заявила о проходе корабля ВМС Китая через ее территориальные воды

По информации Минобороны Японии, корабль относится к классу исследовательских

ТОКИО, 19 ноября. /ТАСС/. Корабль ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) прошел через японские территориальные воды возле юго-западной части страны. Об этом сообщило в пятницу Министерство обороны Японии.

По его сведениям, корабль относится к классу исследовательских. 18 ноября он прошел возле острова Кутиноэрабу, относящегося к префектуре Кагосима. Проход зафиксировал японский патрульный самолет P-1.

Других подробностей не приводится. Отмечается, что оборонное ведомство Японии собирает дополнительную информацию о действиях китайского корабля.

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