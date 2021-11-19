В Эстонии ограничили до 26 ноября запуск авиатранспорта на границе с Россией

ТАЛЛИН, 19 ноября. /ТАСС/. Транспортный департамент Эстонии сообщил в пятницу, что ограничил запуск пилотируемого и беспилотного авиатранспорта на восточной и юго-восточной границе Эстонии с 19 до 26 ноября.

Согласно сообщению, которое приводит агентство BNS, создание временных ограничительных зон необходимо департаменту полиции и погранохраны и Силам обороны для проведения работ по укреплению границы Эстонии и РФ. Во время действия ограничений все полеты во временных ограничительных зонах необходимо предварительно согласовывать, добавил транспортный департамент.

Правительство Эстонии 17 ноября приняло решение призвать 1 684 резервиста на дополнительные учебные сборы "Шип-2021", в ходе которых будет установлены временные заграждения на границе. Как сообщил министр обороны Эстонии Калле Лаанет, оборонное ведомство установит на восточной границе республики 130 км заградительной проволоки для предотвращения гибридной угрозы.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.