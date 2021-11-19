Заседание сессии парламента Южной Осетии сорвано из-за вопроса границы с Грузией

ЦХИНВАЛ, 19 ноября. /ТАСС/. Заседание парламента Южной Осетии сорвано из-за вопроса по демаркации и делимитации границы с Грузией. Об этом сообщили ТАСС пятницу в парламенте закавказской республики.

"Первое после осенних каникул заседание сессии парламента Южной Осетии было сорвано. Депутаты не смогли договориться по одному из вопросов повестки дня, касающейся информации о работе комиссии по делимитации и демаркации государственной границы Республики Южная Осетия с Грузией", - сообщили в пресс-службе парламента.

Депутат югоосетинского парламента Давид Санакоев пояснил ТАСС, что глава комиссии по демаркации и делимитации границы Южной Осетии с Грузией Гарри Мулдаров вынес на сессию итоги работы комиссии, согласно которой "картографические данные приложения к законопроекту, предложенного ранее президентом, разнятся с данными Декрета "Об образовании Автономной области Юго-Осетии" от 20 апреля 1922 года".

"Несоответствие данных в вышеуказанных документах по всему периметру государственной границы Республики Южная Осетия с Грузией составляет в общей сложности более 200 кв. км в ущерб законным территориальным интересам Республики Южная Осетия", - сказал Санакоев. Он отметил, что первый заместитель председателя парламента Петр Гассиев, который вел заседание, отказался выносить данный вопрос на сессию и покинул зал заседаний.

На повестке дня было шесть вопросов, в том числе проект закона о внесении изменений в государственный бюджет на 2021 год, а также поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2021 год.