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В Душанбе назвали оценку свободы вероисповедания в Таджикистане Госдепом необъективной

В страну пригласили специальных докладчиков ООН по религии для оценки ситуации с правами и свободами граждан для устранения недоразумений

ДУШАНБЕ, 19 ноября. /ТАСС/. Комитет по делам религий, упорядочению национальных традиций, торжеств и обрядов при правительстве Таджикистана заявил, что оценка ситуации со свободой вероисповедания в республике, которую подготовил Госдепартамент США, не отражает реальное положение вещей.

"Данная оценка не представляется столь объективной и не отражает реальной ситуации с обеспечением религиозных прав и свобод в Таджикистане", - приводит агентство Khovar текст комментария ведомства.

В нем отмечается, что Комитет официально пригласил в Таджикистан специальных докладчиков ООН по религии "для оценки ситуации с естественными правами и свободами граждан для устранения подобных недоразумений".

В мае Госдепартамент опубликовал свой ежегодный доклад о состоянии религиозной свободы в мире. Затем, согласно американскому законодательству, на его основе руководитель ведомства составляет список "правительств и негосударственных субъектов", которые якобы нарушают свободу вероисповедания. По итогам доклада за 2020 год госсекретарь Энтони Блинкен включил в перечень "стран, вызывающих особую обеспокоенность", Россию, Иран, Китай, КНДР, Мьянму, Пакистан, Саудовскую Аравию, Таджикистан, Туркмению и Эритрею. По его версии, их власти допускают "систематические, постоянные и вопиющие нарушения свободы вероисповедания".

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