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Председатель ОБСЕ назвала конструктивными переговоры с Лавровым

В ходе переговоров обсуждалось сотрудничество в рамках ОБСЕ для поиска решений конфликтов и кризисов

СТОКГОЛЬМ, 19 ноября. /ТАСС/. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде назвала конструктивными прошедшие в пятницу в Москве ее переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

"Спасибо министру иностранных дел Лаврову за конструктивные переговоры в Москве сегодня. Поиск решений кризисов и конфликтов в нашем регионе в соответствии с международным правом и обязательствами в рамках ОБСЕ важен. Ситуация на Украине и вокруг нее - на повестке дня. Подчеркнута важность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - написала она в Twitter.

В ходе переговоров обсуждались сотрудничество в рамках ОБСЕ для поиска решений конфликтов и кризисов, а также двусторонние вопросы. Это уже второй визит Анн Линде в Москву в качестве действующего председателя ОБСЕ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичШвецияРоссия
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