Нацгвардия Украины провела учения рядом с погранпереходом в Белоруссию

КИЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Национальной гвардии Украины провели учения рядом с пропускным пунктом "Новые Яриловичи", который находится в Черниговской области на границе с Белоруссией. Об этом в пятницу сообщил украинский телеканал "Дом".

В сюжете телеканала указано, что поводом для этих учений стала ситуация на белорусско-польской границе, где несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Средней Азии добиваются пропуска в Германию для получения там статуса беженца. Точное количество переброшенных к границе военнослужащих в Нацгвардии не называют, однако на кадрах с места события видно около 50 человек, которые в строю отрабатывают действия с щитам.

"Пункт пропуска "Новые Яриловичи" находится в 800 м от Беларуси. Через него границу пересекают автомобильный и грузовой транспорт", - уточняется в сообщении.

На прошлой неделе в Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что в случае обострения ситуации с мигрантами Киев может перебросит к границе до 8,5 тыс. человек дополнительного личного состава различных силовых ведомств, а также 15 вертолетов. Вместе с тем представители властей заявляют, что ситуация на украинско-белорусской границе остается спокойной.

На границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой, куда с начала года устремились мигранты, возник кризис, который обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, пытаясь попасть на территорию Польши, однако польские силовики, выставив кордоны, не пускают мигрантов. Белорусская сторона поддерживает беженцев, подвозя дрова, воду и оказывая медпомощь нуждающимся. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.