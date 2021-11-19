Трамп планирует выпустить первую после ухода с поста президента книгу

ТАСС, 19 ноября. Бывший президент США Дональд Трамп намерен выпустить первую после ухода с поста главы американской администрации книгу под названием Our Journey Together ("Наше совместное путешествие"). В ней будут собраны более 300 официальных фотографий пресс-службы Белого дома, сообщает в пятницу портал Axios.

"Мой отец отобрал каждую фотографию для этой книги, написал все подписи, в том числе некоторые вручную", - рассказал порталу сын экс-президента США Дональд Трамп - младший. Сроки выхода издания в свет не называются.

В книге будут представлены фотографии Трампа с лидерами других государств, а также семейные кадры. Сообщается, что выпуском книги займется издательство Winning Team Publishing, совладельцем которого является Трамп - младший.