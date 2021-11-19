США, Индия, Япония и Австралия намерены оставить свое объединение неформальным

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Государства - участники Четырехстороннего диалога по безопасности (Австралия, Индия, США и Япония) намерены пока сохранять свое объединение неформальным. Об этом сообщил в пятницу координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности при Белом доме Курт Кэмпбелл.

"Мне кажется, консенсус четырех стран сводится на данном этапе к тому, что уместно это воспринимать как неформальное объединение. Не считаю, что мы в ближайшей перспективе сделаем шаги, направленные на то, чтобы институционализироваться. И в этом заключается решительное мнение всех вовлеченных стран", - заявил представитель Белого дома, выступая на конференции в вашингтонском Институте мира.

"Это не означает, что не будет более глубокого сотрудничества, непрерывно функционирующих рабочих групп. В действительности мы прямо сейчас занимаемся глубокой совместной работой по целому спектру вопросов. Считаю, что это будет продолжаться", - подчеркнул Кэмпбелл. "Полагаю, - сказал он, - что имеются некоторые сферы, в которых четыре страны хотят работать более глубоко". Среди таковых представитель администрации США назвал в первую очередь разработку вакцин, о чем ранее уже упоминалось. Кроме того, речь идет о проектах строительства инфраструктуры, "особенно в Юго-Восточной Азии", уточнил Кэмпбелл.

Он отвечал на просьбу пояснить, следует ли ждать формализации Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad), верно ли считать этот клуб едва ли не "НАТО в АТР". "Это не формальный альянс. Это неформальное объединение", - отметил Кэмпбелл. По его словам, участники Quad понимают, что должны "двигаться медленно".

При этом Кэмпбелл объявил, что "Япония согласилась принять встречу [Quad] в 2022 году". Имелся в виду, скорее всего, следующий саммит "четверки". "И мы будем работать с ними (японцами - прим. ТАСС) над сроками [данной встречи], а также чтобы выполнить то, что обязались, <...> и рассмотреть новые инициативы", - добавил представитель Белого дома.

Диалог был основан в 2007 году как механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана. Первая четырехсторонняя встреча руководителей внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке. В ноябре 2017 года четыре страны сформировали коалицию в рамках новой стратегии обеспечения безопасности важнейших судоходных маршрутов в Индо-Тихоокеанском регионе. В марте 2021 года прошел первый саммит "четверки". В связи с пандемией он состоялся в виртуальном формате. В сентябре текущего года в Вашингтоне прошел первый очный саммит объединения Quad.