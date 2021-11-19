В МИД Литвы заявили, что ФРГ не намерена исключать "Белавиа" из санкционного списка ЕС

ВИЛЬНЮС, 19 ноября. /ТАСС/. Германия уведомила Литву, что не обсуждает возможность исключения национальной белорусской авиакомпании "Белавиа" из подготовленного ЕС санкционного списка против Минска в связи с миграционным кризисом. Об этом сообщил в пятницу МИД балтийской республики по итогам телефонного разговора главы ведомства Габриэлюса Ландсбергиса и исполняющего обязанности министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса.

"Германский министр опроверг информацию о том, что Германия обсуждает возможность исключения из санкционного списка компании "Белавиа", - говорится в сообщении.

Министры выразили мнение о том, что вопрос урегулирования миграционного кризиса у границ Литвы и Польши должен решаться на уровне ЕС. "Мы должны и впредь придерживаться курса на поиск консенсуса по отношению к белорусскому режиму", - приводятся в сообщении слова Ландсбергиса.

В четверг президент балтийской республики Гитанас Науседа, комментируя сообщения о том, что "Белавиа" может быть исключена из подготовленного ЕС санкционного списка, назвал такое решение неправильным, так как, по его мнению, "эта авиакомпания была одной из причин возникновения" миграционного кризиса.

И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель провела 17 ноября второй за неделю телефонный разговор с главой Белоруссии Александром Лукашенко, который в том числе был посвящен урегулированию миграционного кризиса.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Лукашенко заявляет, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.