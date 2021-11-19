Белый дом заявил, что США придают приоритетное значение выстраиванию отношений с Индией

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Власти США считают выстраивание отношений с Индией одним из важнейших внешнеполитических направлений для себя. Об этом координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности при Белом доме Курт Кэмпбелл заявил в пятницу на конференции, организованной вашингтонским Институтом мира.

По его словам, представители и Демократической, и Республиканской партий США "едины в признании того, что ключевым игроком на мировой арене в XXI веке будет Индия". "Построение этого партнерства [с Индией] глубоко соответствует американским интересам. <...> Несомненно, что на мировой арене происходят события, которые нам необходимо признавать: пограничные споры, <...> реальное ощущение повышенной напряженности между Китаем и Индией. Сложно переоценить стратегическое значение, которое это добавляет Нью-Дели", - продолжил Кэмпбелл.

"Я с большим оптимизмом смотрю на будущее [отношений США] с Индией. Думаю, мы все признаем, что Индия - критически важный член "четверки" (формат Четырехстороннего диалога по безопасности, включает Австралию, Индию, США и Японию - прим. ТАСС). И сейчас она занимает очень значительное место на всех международных встречах. Мы это уважаем и полны решимости делать все возможное в двустороннем контексте для построения отношений. <...> Это момент для творческого и стратегического размышления о том, что возможно между США и Индией. И если вы посмотрите на пару критически важных стран в Азии, которые будут определяющими в будущем, то Индия, вероятно, будет на вершине этого списка, возможно, Вьетнам, еще несколько тоже являются центральными. Я считаю, что независимо от того, кто занимает президентское кресло в Вашингтоне - республиканец или демократ, он будет делать все необходимое для построения этих отношений", - добавил Кэмпбелл.