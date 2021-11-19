Украина впервые будет наблюдать за противоминными учениями НАТО в Бельгии

КИЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Украина впервые примет участие в качестве наблюдателя в проведении противоминных учений НАТО в Бельгии.

"Планируется, что в учениях примут участие представители стран - членов НАТО, а также Украины и Марокко, которые будут присоединяться к Dynamic Move - 2022 как наблюдатели", - говорится в сообщении Военно-морских сил ВС Украины, размещенном в пятницу в Facebook.

Сообщается, что в четверг состоялась видеоконференция по планированию концепции командно-штабных учений НАТО Dynamic Move - 2022. В Минобороны сообщили, что учения пройдут с 31 января по 8 февраля 2022 года в Остенде (Бельгия). Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна намерена продолжать сотрудничество с блоком в различных сферах.

Украинские военнослужащие выполняли различные задачи в составе Международных сил содействия безопасности в Косово, тренировочной миссии НАТО в Ираке, Международных сил содействия безопасности в Афганистане и антитеррористической операции альянса "Активные усилия". Также украинские военнослужащие периодически участвуют в учениях стран-членов и партнеров альянса, а некоторые из них ("Объединенные усилия", Sea Breeze) проходят на полигонах Вооруженных сил Украины или в акватории Черного моря.