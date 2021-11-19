В Минобороны Украины заявили, что вопрос о принятии страны в НАТО не стоит на повестке дня

КИЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня, так как в альянсе нет консенсуса по этому вопросу, однако Киев будет продолжать подготовку к членству в этом военном блоке. Об этом заявил в пятницу министр обороны Украины Алексей Резников на встрече с журналистами в украинском посольстве в Вашингтоне, где он находится с визитом.

"Принятие решения о вступлении Украины в НАТО может быть только при консенсусе стран альянса. Это будет политическое решение. На сегодня принятие такого решения на повестке дня не стоит. Но это не значит, что мы должны забывать о предписаниях Конституции, что нашей целью является вступление в НАТО", - приводит слова Резникова агентство РБК-Украина.

Глава Минобороны добавил, что власти Украины будут проводить реформы, на которых настаивают страны Запада, чтобы подготовиться к вступлению в НАТО. "Не только ради безопасности. НАТО не является военным союзом", - утверждает Резников, добавив, что это касается вопросов развития демократии, экономики и гуманитарных связей. "Поэтому наша задача делать реформы, делать домашнее задание, чтобы быть де-факто готовыми к вступлению в НАТО, а политическое решение рано или поздно будет принято", - считает министр.

Новый министр обороны Украины Алексей Резников прибыл в четверг в Вашингтон, он встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином и заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд.

На данный момент Украина также получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями. При этом альянс пока не предоставляет Киеву План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. Политическое заявление о том, что Украина однажды станет членом НАТО, принято Североатлантическим альянсом на саммите в Бухаресте еще в апреле 2008 года. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в Конституцию Украины, закрепляющие стремление страны в НАТО.