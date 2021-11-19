США пока не готовы анонсировать что-либо по дополнительной военной помощи Украине

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Белый дом пока не готов анонсировать что-либо относительно дополнительной военной помощи Украине.

"Мне нечего анонсировать или предсказывать касательно дополнительной помощи. Как вы знаете, мы предоставляем Украине различную помощь - военную и невоенную - и [оказываем] решительную поддержку Украине с течением времени", - сказала в пятницу на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Как сообщило агентство Bloomberg, глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что во время визита в Вашингтон просил США увеличить поставки вооружений и оказать помощь в защите в воздухе и на море.

Новый министр обороны Украины прибыл в Вашингтон в четверг, ранее он встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином и заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд.