Байден рассказал о своем самочувствии после медосмотра

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в пятницу заявил журналистам, что чувствует себя великолепно после регулярного медицинского осмотра в госпитале ВМС США имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона Бетесде (штат Мэриленд).

Отвечая на вопросы о своем здоровье, американский лидер по возвращении в Белый дом подчеркнул: "Хорошо! Мы обнародуем все подробности [медосмотра]. Я чувствую себя великолепно. Ничего не изменилось".

Старейший в истории США американский президент подчеркнул, что "находится в отличной форме" и даже пошутил, что "с нетерпением ждет празднования своего 58-летия". В субботу ему исполняется 79 лет.

Ранее в пятницу глава государства письменно уведомил лидеров Конгресса США о том, что в соответствии с конституцией временно передаст свои обязанности вице-президенту Камале Харрис на период, пока будет находиться под наркозом во время плановой колоноскопии. После завершения процедуры он также сообщил им, что "в состоянии выполнять полномочия и обязанности президента США". Харрис стала первой в истории США женщиной временно исполнявшей обязанности президента страны.