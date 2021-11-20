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Помощники президентов США и Турции обсудили ситуацию на Украине, в Афганистане и Сирии

Джейк Салливан и Ибрагим Калын говорили о дальнейших шагах в двустороннем взаимодействии стран

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу обсудил по телефону с официальным представителем турецкого лидера Ибрагимом Калыном ситуацию на Украине, в Афганистане, Сирии и Закавказье. Об этом говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

Она сообщила, что Салливан и Калын говорили "о дальнейших шагах в двустороннем взаимодействии США и Турции после встречи президентов [Джо] Байдена и [Тайипа] Эрдогана в Риме 31 октября". "Они обменялись мнениями о ряде региональных вопросов, включая события на Украине, в Афганистане, Сирии и Закавказье, а также о важности поддержания стабильности в Восточном Средиземноморье", - говорится в заявлении.

Теги
АфганистанУкраинаСШАСирияТурцияСалливан, Джейк
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