СМИ: в Ираке объявили о роспуске двух шиитских военизированных формирований

КАИР, 20 ноября. /ТАСС/. Две шиитские военизированные группировки, включая подчинявшуюся влиятельному имаму и политику Муктаде ас-Садру, распущены в Ираке. Об этом сообщает новостной портал SHAFAQ News.

Еще в четверг ас-Садр заявил о необходимости распустить все нелегальные вооруженные формирования, провести чистку "недисциплинированных членов", а все их оружие передать шиитскому ополчению "Аль-Хашд аш-Шааби", действующему под командованием Минобороны республики. Накануне он выступил с новым обращением, в котором объявил о роспуске "Бригад Обещанного дня" - структуры, созданной в 2008 году на базе некогда мощной и подчинявшейся ему же "Армии Махди", которая, как и ее предшественница, оказывала активное сопротивление американским войскам, позднее неоднократно приостанавливала свою деятельность и вновь активизировалась после захвата боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) около трети иракской территории.

В частности, ас-Садр в своем послании в Twitter, объявив о закрытии штаб-квартиры "бригады" и потребовав от ее бойцов в течение 48 часов сдать оружие, назвал этот шаг "жестом доброй воли" с его стороны. "Пусть это станет началом роспуска вооруженных группировок, сдачи ими оружия и закрытия штабов, а также посланием безопасности и мира для всех людей", - написал он.

Спустя несколько часов после этого считающаяся проиранской группировка "Катаиб Хезболлах", которую Вашингтон неоднократно обвинял в причастности к нападениям на силы коалиции в Ираке, также распустила одно из подконтрольных ей военизированных подразделений - "Отряды народной обороны". Как заявили представители этих формирований, их штаб подлежит закрытию, деятельность в нынешнем виде полностью прекращается, поскольку принято решение об их вхождении в "Аль-Хашд аш-Шааби".

Роспуск группировок и выборы

Шиитское ополчение в лице "Аль-Хашд аш-Шааби", а также десятки аффилированных с ним или действовавших отдельно группировок сыграли немалую роль в разгроме террористов из ИГ. Даже после поражения боевиков многие из них не перестали существовать, получая госжалование, а некоторые повернули свое оружие против коалиционных войск, требуя их безоговорочного ухода. В наиболее опасную фазу эта конфронтация вошла после гибели в январе 2020 года при ударе ВВС США в районе багдадского аэропорта командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани и заместителя главы "Аль-Хашд" Абу Махди аль-Мухандиса.

Выступая в четверг, ас-Садр, сторонники которого, по предварительным данным, заняли первое место по результатам прошедших в октябре досрочных парламентских выборов, указал на то, что возглавляемое им движение стремится к созданию правительства национального большинства. Он также призвал потерпевших поражение не разрушать политический процесс, а качестве условия для участия других шиитских сил в формировании следующего иракского кабмина выдвинул, в частности, требование о роспуске всех вооруженных группировок.