Президент Эквадора продлил чрезвычайное положение, введенное для борьбы с преступностью

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Эквадора Гильермо Лассо продлил еще на 30 дней срок действия чрезвычайного положения, введенного в октябре в целях борьбы с преступностью и эскалацией насилия. Об этом сообщает в пятницу МВД республики.

"В целях продолжения полноценной борьбы с насилием и преступностью и обеспечения прав граждан 18 ноября президент Гильермо Лассо продлил чрезвычайное положение еще на 30 дней. Это позволит Национальной полиции рассчитывать на усиление со стороны вооруженных сил в обеспечении контроля", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter ведомства.

Отмечается, что за первый месяц чрезвычайного положения было проведено около 235 тыс. оперативных мероприятий, в рамках которых изъято 16 тонн наркотиков, 634 единицы огнестрельного оружия, обезврежены 76 банд, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, задержаны около 6,9 тыс. преступников, сообщает МВД.