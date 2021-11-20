Генсек ООН назначил представительницу Ливана главой миссии в Косове

ООН, 20 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о назначении представительницы Ливана Каролин Зияде своим спецпредставителем и главой миссии всемирной организации по делам временной администрации в Косове (МООНК). Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении офиса Гутерриша.

"Генеральный секретарь объявил сегодня о назначении Каролин Зияде своим спецпредставителем и главой Миссии ООН по делам временной администрации в Косове. Зияде сменит представителя Афганистана Захира Танина", - отмечается в тексте.

Зияде ранее занимала должность главы департамента международных организаций дипведомства Ливана. За свою карьеру она также была заместителем постпреда страны в ООН, работала в посольствах в Великобритании, Бельгии, Австрии, Хорватии и Словакии.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.