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Посол КНР и помощник госсекретаря США договорились работать на основе консенсуса лидеров

Стороны договорились предпринять реальные шаги в этом направлении, сообщили в диппредставительстве Китая

ПЕКИН, 20 ноября. /ТАСС/. Посол Китая в Вашингтоне Цинь Ган и помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк в ходе состоявшейся встречи договорились предпринять реальные шаги на основе взаимопонимания, которое было недавно достигнуто на переговорах между председателем КНР Си Цзиньпином и американским президентом Джо Байденом. Об этом сообщило в пятницу посольство Китая в Соединенных Штатах.

"Стороны выразили обоюдное согласие приложить совместные усилия, предпринять реальные шаги в соответствии с духом недавно состоявшейся онлайн-встречи лидеров двух стран и достигнутым между ними консенсусом", - говорится в коротком заявлении, опубликованном на сайте китайской дипломатической миссии.

16 ноября Си Цзиньпин и Джо Байден провели онлайн-встречу, в ходе которой обсудили широкий перечень вопросов сотрудничества. Переговоры длились более трех часов. Как сообщил МИД КНР, по итогам консультаций лидеры двух стран достигли консенсуса по ряду проблем и выразили обоюдную готовность к укреплению контактов.

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СШАКитайСи ЦзиньпинБайден, Джо
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