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СМИ: в Индии тепловоз сошел с рельсов из-за взрыва на железнодорожных путях

Представители железных дорог страны сообщили, что это был подрыв мины

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноября. /ТАСС/. Дизельный локомотив сошел с рельсов в штате Джаркханд из-за подрыва взрывного устройства на железной дороге. Как сообщает телеканал NDTV, инцидент произошел рано утром в субботу в округе Дханбад.

Представители железных дорог Индии сообщили, что это был подрыв мины. В результате также повреждено железнодорожное полотно. Сообщения о пострадавших пока не поступали.

По мнению железнодорожных властей, к инциденту могут иметь отношение боевики-маоисты.

Маоисты, которых в Индии чаще именуют наксалитами, действуют в стране с 1960-х годов. Они пропагандируют собственную версию маоизма и марксизма-ленинизма и в настоящее время активны в 14 из 28 штатов Индии. Наксалиты заявляют, что намерены освободить бедное крестьянство от "капиталистического гнета" и нередко пользуются поддержкой местного населения. Экстремисты скрываются в джунглях и совершают нападения на деревни, чиновников и полицейских. Нью-Дели считает маоистов одной из главных внутренних угроз.

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