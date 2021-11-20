ЦИК Киргизии аккредитовал на парламентские выборы еще 159 международных наблюдателей

БИШКЕК, 20 ноября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия по проведению выборов и референдумов (ЦИК) Киргизии аккредитовала на предстоящие парламентские выборы еще 159 международных наблюдателей. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Центризбиркома.

"ЦИК аккредитовал в качестве международных наблюдателей на выборы депутатов Жогорку Кенеша (Верховного совета) еще 159 сотрудников дипломатических представительств, избирательных комиссий иностранных государств и международных организаций", - заявила представитель пресс-службы. По данным ведомства, в том числе аккредитованы наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран и Шанхайской организации сотрудничества.

В общей сложности аккредитацию в Центризбиркоме Киргизии прошли 435 международных наблюдателей из 56 государств. Самые многочисленные миссии направлены от структур СНГ и ОБСЕ.

Выборы в парламент назначены на 28 ноября. Они пройдут по смешанной системе: 54 депутата изберут по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и 297 кандидатов, которые баллотируются по одномандатным округам.