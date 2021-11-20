Глава Пентагона заявил, что США продолжат оказывать поддержку Ираку в борьбе с ИГ

КАИР, 20 ноября. /ТАСС/. США продолжат оказывать поддержку властям Ирака, особенно в том, что касается их борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил в субботу глава Пентагона Ллойд Остин, выступая в столице Бахрейна на конференции "Манамский диалог", которая организована базирующимся в Лондоне Международным институтом стратегических исследований.

"У нас, как и у иракского правительства, остается беспокойство относительно ИГ. Мы продолжим делать все, что в наших силах, чтобы у нас, как и у властей Ирака, была уверенность в том, что ИГ более не возродится. Наши усилия направлены главным образом на повышение боеспособности и на тренировку иракских сил безопасности", - указал глава оборонного ведомства, выступление которого транслировалось в прямом эфире на сайте конференции.

Кроме того, глава Пентагона отметил, что ВС США находятся на территории арабской республики по приглашению Багдада и будут там присутствовать столько, сколько потребуется для оказания помощи иракским властям.

5 января 2020 года парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода с территории республики всех иностранных сил. В марте нынешнего года иракский президент Бархам Салех сообщил, что численность войск США там не превышает 2,5 тысячи человек. В апреле премьер-министр арабской республики Мустафа аль-Казыми проинформировал, что повышение уровня боеготовности национальных армии и сил безопасности, а также успехи в борьбе с террористами позволяют вывести до 60% иностранного воинского контингента. В конце июля президент США Джо Байден заявил, что боевая миссия Вашингтона в Ираке завершится к концу года.