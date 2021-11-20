Глава МИД Бахрейна призвал Ливан показать, что "Хезболлах" способна менять свое поведение

КАИР, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Ливана для улучшения отношений с арабскими странами Персидского залива должны показать, что шиитская военизированная организация и партия "Хезболлах" способна менять свое поведение. Об этом заявил в субботу глава МИД Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни, выступая в столице королевства на конференции "Манамский диалог", которая организована базирующимся в Лондоне Международным институтом стратегических исследований.

"Мы готовы предоставить свою поддержку и постараться найти в будущем решение существующих проблем, но при условии, что ливанские власти продемонстрируют, что "Хезболлах" способна менять свое поведение, <...> притом не только в отношении Ливана, но и в отношении соседних, дружеских и братских государств", - указал глава внешнеполитического ведомства, выступление которого транслировалось в прямом эфире на сайте конференции.

Среди прочего министр обвинил шиитскую организацию "в поддержке экстремистов и в подстрекательстве людей к организации беспорядков". В связи с этим, по его мнению, необходимость изменить политику в отношении "Хезболлах" является настоящим вызовом для ливанского народа. "Все принятые решения должны быть реализованы на практике", - резюмировал он.

В марте 2016 года страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ, включает Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман и ОАЭ) причислили "Хезболлах" к террористическим организациям.

В настоящий момент между Бейрутом и рядом стран ССАГПЗ разворачивается дипломатический скандал из-за высказываний ливанского министра информации Джорджа Кордахи по поводу вмешательства Саудовской Аравии в вооруженный конфликт в Йемене. 5 августа Кордахи принял участие в программе катарского телеканала Al Jazeera и выступил в защиту йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах", противостоящих, по его словам, несправедливой и бесчеловечной агрессии. Эти высказывания, которые были сделаны до его назначения министром, привели в конце октября региональные СМИ, что вызвало негативную реакцию Эр-Рияда.

Саудовский МИД назвал реплики Кордахи клеветническими и искажающими позицию королевства в поддержку законного йеменского правительства. Власти Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта и ОАЭ выслали послов Ливана и отозвали своих дипломатов из Бейрута. Кроме того, правительство Саудовской Аравии приостановило импорт ливанских овощей и фруктов, что грозит катастрофическими последствиями для ливанской экономики.