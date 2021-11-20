Бабиш допустил выдвижение своей кандидатуры на пост президента Чехии

ПРАГА, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш допустил возможность выдвижения своей кандидатуры на пост президента Чехии на выборах в начале 2023 года. Об этом политик сообщил в субботу в Facebook.

"Мне пришло в голову, что если бы люди начали собирать подписи под [соответствующей] петицией и собрали бы достаточное количество подписей [то тогда я бы выдвинул свою кандидатуру на пост президента]", - отметил Бабиш. Он подчеркнул, что не хочет предвосхищать события и в данный момент это не является для него актуальной темой.

Бабиш заявил ранее, что действующий президент Чехии Милош Земан, занимающий этот пост второй пятилетний срок и более не имеющий права добиваться переизбрания, хотел бы видеть его в качестве своего преемника в Пражском граде.

Согласно социологам, чехи в данный момент отдают наибольшее предпочтение бывшему председателю Военного комитета НАТО генералу Петру Павлу, объявившему о выдвижении своей кандидатуры на высший государственный пост.