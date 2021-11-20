Суд в Киргизии заменил экс-премьеру Сариеву арест на подписку о невыезде

БИШКЕК, 20 ноября. /ТАСС/. Суд в Бишкеке изменил меру пресечения бывшему премьер-министру Киргизии Темиру Сариеву по делу о коррупции, заменив арест на подписку о невыезде. Об этом в субботу корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного суда Киргизии.

"Постановлением Первомайского районного суда Бишкека от 20 ноября 2021 года подозреваемому Сариеву ранее примененная мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на подписку о невыезде", - заявила представитель пресс-службы.

Сариев возглавлял правительство в 2015-2016 годах, сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали его 3 августа этого года. По версии следствия, экс-чиновник был вовлечен в коррупционные схемы при разработке крупнейшего в стране золоторудного месторождения Кумтор. В частности, Сариев, будучи еще министром экономики, существенно занизил размер экологического ущерба от работы золотодобывающего предприятия.

Фигурантами дела о коррупции на Кумторе также являются экс-спикер парламента Асылбек Жээнбеков, бывший первый вице-премьер Тайырбек Сарпашев и несколько депутатов парламента.