Хуситы заявили об обстрелах Саудовской Аравии беспилотниками, включая объекты Saudi Aramco

КАИР, 20 ноября. /ТАСС/. Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило в субботу о проведении массированных обстрелов заминированными беспилотными летательными аппаратами (БЛА) территории Саудовской Аравии, в том числе объектов саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом, как передает телеканал Almasirah, сообщил официальный представитель ВС мятежников бригадный генерал Яхья Сариа.

По его словам, эти удары стали восьмой по счету "операцией сдерживания и баланса" в ответ на "эскалацию агрессии и продолжение преступлений блокады" Йемена. Как утверждается, всего в этой операции было задействовано 14 начиненных взрывчаткой дронов, целями которых были военные объекты, аэропорты и предприятия Saudi Aramco в Эр-Рияде, Джидде, Абхе, Джизане и Наджране.

"Четыре беспилотника Samad-3 были нацелены на базу короля Халида в Эр-Рияде, еще один такой же дрон - на международный аэропорт города Абха, где удару подверглась важная военная цель, четыре БЛА типа Samad-2 атаковали международный аэропорт короля Абдаллы и нефтеперерабатывающие заводы Aramco в Джидде, а пять беспилотников типа Qasef-2 (К-2) - различные военные цели в районе Абхи, Джизана и Наджрана", - сказал Сариа на пресс-конференции, пригрозив еще большей эскалацией, "пока не прекратится агрессия и не будет снята блокада".

Власти королевства, а также возглавляемая им аравийская коалиция, пока никак не комментируют эту информацию. Между тем, как отмечает телеканал Al Arabiya, Сариа в своем заявлении приводит названия саудовских военных баз и гражданских аэропортов, которых нет в указанных им городах. В частности, речь идет об упомянутой им воздушной гавани имени короля Абдаллы в Джидде и базе короля Халида в Эр-Рияде.

Обстановка в Йемене

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Затяжной конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы систематически осуществляют атаки посредством баллистических ракет и заминированных беспилотников, главной целью которых остаются Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная. Временами они применяют свои ракетные арсеналы, а также флот дронов и в самом Йемене против войск, поддерживающих признанные международным сообществом власти страны. Гораздо реже они используют для вылазок начиненные взрывчаткой лодки на дистанционном управлении.