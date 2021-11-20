Талибы заявили, что посольство ОАЭ в Афганистане возобновило работу

КАИР, 20 ноября. /ТАСС/. Посольство ОАЭ в Кабуле спустя три месяца возобновило свою работу. Об этом сообщил в субботу назначенный захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) заместитель министра информации и культуры во временном кабмине Ахмадулла Васик.

"Объединенные Арабские Эмираты вновь открыли свое посольство в столице страны Кабуле и подняли свой флаг. Это положительный шаг к еще большим перспективам нашего сотрудничества. У ОАЭ и Афганистана уже есть хорошие отношения, которые необходимо укреплять", - написал представитель радикалов на своей странице в Twitter.

Власти ОАЭ информацию об этом пока не подтверждали. Между тем, по сообщениям афганских СМИ, в ближайшее время в Кабуле свою работу также может возобновить и посольство Саудовской Аравии.